Salvini | Sull' elettrico Bruxelles continua a sbagliare Con Putin bisogna dialogare
“Il Green Deal è profondamente sbagliato ma a Bruxelles insistono a sbagliare”. Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo in videocollegamento con l'Assemblea di Lombardia Ideale a Brescia. Il Vicepremier ha ribadito che “il tutto elettrico dal 2035” non è una scelta saggia e anzi danneggia famiglie e imprese europee. Tra le altre cose, Salvini ha sottolineato gli sforzi di Donald Trump per la pace auspicando la distensione tra Ucraina e Russia. Un risultato possibile soltanto grazie al “dialogo anche con Putin”. C'è stato spazio anche per qualche riflessione locale: Salvini ha ricordato che in primavera sono previste le elezioni in due capoluoghi lombardi come Lecco e Mantova e si aspetta “due vittorie” del centrodestra che consentirebbero di ribadire la forza della Lega, Lega che in Veneto vuole continuare la straordinaria stagione di buon governo di Luca Zaia grazie alla candidatura di Alberto Stefani. 🔗 Leggi su Iltempo.it
