Salvatore Mannuzzu tragedia grazia e visioni dalla Sardegna al mondo
«Peccato è mancanza di compimento, secondo la definizione di un grande teologo, Karl Barth. C’è una linea invalicabile (chiamiamola pure peccato originale) che separa ogni esistenza umana dalla pienezza, cui . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Dalla Sardegna al mondo. Addio allo scrittore scomparso all’età di 89 anni - Pochi altri come Salvatore Mannuzzu hanno narrato la grazia terrena dell’isola riuscendo a farne mondo altero, unico e incommensurabile. Da ilmanifesto.it
