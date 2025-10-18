Saluti romani insulti e tensione coi pro-Pal | il presidio dell’ultradestra a Milano – Video
Attimi di tensione si sono verificati in piazza Oberdan, a Milano, sabato 18 ottobre quando un gruppo di persone ha esposto bandiere palestinesi a poca distanza da un presidio di estrema destra, composto da un centinaio di persone del Movimento delle Bandiere della giornalista Azzurra Barbuto e dei Patrioti italiani di Frank Mascia. Una volta scorte le bandiere, i militanti dell’ultradestra si sono avventati verso il cordone di poliziotti presente gridando insulti e facendo saluti romani. Sventolate bandiere tricolori e cantato l’inno italiano. “Il movimento delle bandiere è nato un mese fa perché la nostra bandiera è stata ammainata per issare nelle istituzioni, nelle chiese e nell’Università la bandiera di un altro Stato che non rappresenta nostri valori” ha detto Barbuto riferendosi alla bandiera palestinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Saluti romani a Acca Larentia, 31 militanti di CasaPound a processo https://ift.tt/O9TeJ4d - X Vai su X
Dal Gramsci al Castelnuovo s’allarga la protesta. A Scandicci la preside chiede l’intervento dei carabinieri. Saluti romani davanti al Rodolico - facebook.com Vai su Facebook
Video di saluti romani in un liceo, la preside ferma l’occupazione: “Scuola non è palco per gesti eversivi” - Un video girato tra i corridoi di un istituto scolastico di Roma ha mostrato studenti che inneggiano al fascismo, con saluti romani e cori in onore del duce. Lo riporta orizzontescuola.it