Salutatemelo! Pisani trasforma LOL 6 in un dissing a Raoul Bova | Beatrice Arnera al centro del rap più velenoso dell’anno

Per i fan del gossip nostrano la notizia è troppo ghiotta. Andrea Pisani, noto comico del duo The Panpers, ha pubblicato sui social uno spoiler “controverso” di una scena che andrà in onda in LOL 6, il popolare programma comedy di Amazon Prime Video disponibile dal prossimo anno. Nel video condiviso su Instagram, Pisani ha anticipato un momento di dissing in cui fa riferimento diretto a Raoul Bova, attore finito al centro delle cronache rosa per la presunta relazione con l’ex compagna del comico, Beatrice Arnera. Nel breve filmato, Pisani si mostra mentre esegue una performance rap e conclude con una frase che ha fatto immediatamente il giro del web: “ Spero non si sia offeso nessuno, in caso contrario me ne pento e me ne scuso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

