Salis la lettera del carabiniere è virale | Ora parlo io

Le recenti dichiarazioni di Ilaria Salis in merito alla tragedia di Castel d’Azzano, dove tre carabinieri hanno perso la vita in servizio, hanno suscitato una vasta eco mediatica e numerose reazioni. L’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra ha denunciato una “campagna d’odio promossa dai soliti giornali e rilanciata dalle forze politiche di destra” dopo le critiche ricevute. In risposta, non sono intervenuti solo politici o opinionisti, ma anche rappresentanti diretti dell’Arma. Leggi anche: “Vergogna, diffondi falsità”. Meloni-Schlein, botta e risposta al veleno: accusa shock Il carabiniere Gregorio Cortese risponde a Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Tvzap.it

