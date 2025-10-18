Salis la lettera del carabiniere è virale | Ora parlo io
Le recenti dichiarazioni di Ilaria Salis in merito alla tragedia di Castel d’Azzano, dove tre carabinieri hanno perso la vita in servizio, hanno suscitato una vasta eco mediatica e numerose reazioni. L’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra ha denunciato una “campagna d’odio promossa dai soliti giornali e rilanciata dalle forze politiche di destra” dopo le critiche ricevute. In risposta, non sono intervenuti solo politici o opinionisti, ma anche rappresentanti diretti dell’Arma. Leggi anche: “Vergogna, diffondi falsità”. Meloni-Schlein, botta e risposta al veleno: accusa shock Il carabiniere Gregorio Cortese risponde a Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Argomenti simili trattati di recente
La lettera contro Ilaria Salis che tutti dovrebbero leggere “Siamo disgustati da Ilaria Salis” - X Vai su X
Lettera aperta alla sindaca di Genova Silvia Salis e per conoscenza al ministro Matteo Salvini - facebook.com Vai su Facebook
Carabiniere scrive a Ilaria Salis: “Onore ai miei fratelli, i suoi soldi non compreranno mai la nostra dignità” - Dopo le parole di Ilaria Salis sulla strage di Castel d’Azzano, diventa virale la lettera di un carabiniere: “Rispetto per chi ha dato la vita per lo Stato”. Come scrive msn.com
Strage di Verona, carabiniere scrive a Salis: "Quante volte ho rischiato la vita per chi mi lanciava pietre" - Strage di Verona, la lettera del carabiniere a Salis: "I suoi soldi non possono comprare la nostra dignità" E' diventata virale ... Segnala iltempo.it
Strage di Verona, la lettera del carabiniere a Salis: "I suoi soldi non possono comprare la nostra dignità" - Il militare ha chiesto all'europarlamentare "un minimo di rispetto verso i colleghi morti e per i fratelli feriti", raccontando quella che è la vita di chi sceglie di dedicarsi alla sicurezza dello St ... Da msn.com