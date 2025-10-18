Salerno tenta la fuga con un giubbino rubato | commessa lo insegue bloccato in centro
Un 23enne marocchino è stato denunciato per tentato furto a Salerno dopo essere stato bloccato dalla Polizia con un giubbino rubato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
