Salerno si mobilita per Aiko la dolce micetta con una grave malformazione alla mandibola
Aiko è una gattina di circa 6 mesi ma a guardarla ne dimostra la metà: è nata con una malformazione alla mandibola che non le ha permesso di nutrirsi autonomamente e a sufficienza dopo lo svezzamento. Quando è stata recuperata ad inizio estate pesava solo 500 grammi. È stato subito chiaro al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Salerno si mobilita per la Flotilla: presidio alla stazione https://salernotoday.it/cronaca/salerno-sostegno-flotilla.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/42904009838675/whatsapp-image-2025-10-08-at-20-24-34.jpeg… - X Vai su X
Italia Due. . CRONACA. SALERNO E LA CAMPANIA SI MOBILITA PER LA PALESTINA - facebook.com Vai su Facebook