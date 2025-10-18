Salerno si mobilita per Aiko la dolce micetta con una grave malformazione alla mandibola

Aiko è una gattina di circa 6 mesi ma a guardarla ne dimostra la metà: è nata con una malformazione alla mandibola che non le ha permesso di nutrirsi autonomamente e a sufficienza dopo lo svezzamento. Quando è stata recuperata ad inizio estate pesava solo 500 grammi. È stato subito chiaro al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it