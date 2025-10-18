Salerno | la comunità cattolica srilankese accoglie il nuovo cappellano don Anthony Samy Mathew
La comunità cattolica srilankese di Salerno accoglierà ufficialmente il proprio nuovo cappellano, don Anthony Samy Mathew, durante una Santa Messa che si terrà domenica 19 ottobre alle ore 16:00 presso la Chiesa dell’Immacolata, in Piazza San Francesco a Salerno. L’iniziativa, promossa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
