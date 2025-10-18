Salernitana | i tifosi pronti a tornare sulle gradinate
Con grande soddisfazione, il Club Salernitana Parlamento, guidato da Andrea De Simone, comunica una notizia attesa e meritevole di nota: finalmente sarà modificato il provvedimento che vietava le trasferte ai sostenitori della Salernitana L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
