Salento esplode un altro bancomat | banditi in fuga col bottino

Ancora un bancomat fatto esplodere nel Salento. Il nuovo assalto si è consumato nella notte appena trascorsa, alle 3.15, ai danni dello sportello automatico Mps di via Roma ad Arnesano. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, esplode un altro bancomat: banditi in fuga col bottino

