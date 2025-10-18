Salento esplode un altro bancomat | banditi in fuga col bottino

Quotidianodipuglia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un bancomat fatto esplodere nel Salento. Il nuovo assalto si è consumato nella notte appena trascorsa, alle 3.15, ai danni dello sportello automatico Mps di via Roma ad Arnesano. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

salento esplode un altro bancomat banditi in fuga col bottino

© Quotidianodipuglia.it - Salento, esplode un altro bancomat: banditi in fuga col bottino

