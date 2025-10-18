Sale giochi e centri scommesse controlli anche nel Brindisino | due contestazioni amministrative

BRINDISI - Due contestazioni amministrative sono state elevate nella provincia di Brindisi in materia di sale giochi e centri scommesse. Nello specifico, la quadra mobile della questura brindisina ha svolto controlli tra il capoluogo, Mesagne e Torchiarolo nel corso di un'operazione dal carattere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

