Sale giochi e centri scommesse controlli anche nel Brindisino | due contestazioni amministrative

Brindisireport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Due contestazioni amministrative sono state elevate nella provincia di Brindisi in materia di sale giochi e centri scommesse. Nello specifico, la quadra mobile della questura brindisina ha svolto controlli tra il capoluogo, Mesagne e Torchiarolo nel corso di un'operazione dal carattere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

