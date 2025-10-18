Sale a 300 mila euro la tassa dei Paperoni che rientrano in Italia
Aumenterà ancora la flat tax per i Paperoni che riportano la loro residenza fiscale in Italia. E' infatti in arrivo con la legge di bilancio, secondo quanto si apprende, l’innalzamento da 200mila a 300mila euro dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. La nuova norma prevede anche un incremento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
