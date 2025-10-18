Salari monito di Mattarella | Troppi squilibri

«Tante famiglie sono sospinte sotto la soglia di povertà nonostante il lavoro di almeno uno dei componenti, mentre super manager godono di remunerazioni centinaia, o persino migliaia di volte superiori . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

salari monito mattarella troppiMattarella, la difesa dei salari: «Troppi squilibri nelle retribuzioni con manager che guadagnano fino a mille volte più dei dipendenti» - Il presidente della Repubblica durante la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per il 2025: « Le maggiori risorse arrivano dalle tasse di pensionati e dipendenti» ... Come scrive msn.com

salari monito mattarella troppiLavoro, Mattarella: “Troppi squilibri nelle retribuzioni manager-dipendenti” - Il presidente della Repubblica durante la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per il 2025: "Maggior volume risorse viene da tasse dipendenti" Manager che guadagnano fino a mille vo ... Scrive tg24.sky.it

Il monito di Sergio Mattarella sui salari: "Squilibri negli stipendi, super manager con retribuzioni migliaia di volte più alte" - In occasione della Cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per l'anno 2025, Sergio Mattare ... Secondo today.it

