Salari monito di Mattarella | Troppi squilibri
«Tante famiglie sono sospinte sotto la soglia di povertà nonostante il lavoro di almeno uno dei componenti, mentre super manager godono di remunerazioni centinaia, o persino migliaia di volte superiori . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
