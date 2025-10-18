Sala | servono fondi per il Museo Nazionale della Resistenza

Imolaoggi.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Oggi facciamo il punto su quello che stiamo preparando per le Olimpiadi ed è certamente anche l’occasione di parlare con il Ministro Giuli delle problematiche aperte che abbiamo. Noi abbiamo due problemi significativi: la BEIC (Biblioteca Europea di Informazione e Cultura) e il Museo Nazionale della Resistenza. Aspettiamo dei fondi, ma non è solamente questa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

sala servono fondi per il museo nazionale della resistenza

© Imolaoggi.it - Sala: “servono fondi per il Museo Nazionale della Resistenza”

Scopri altri approfondimenti

sala servono fondi museoSala "Parlerò con Giuli su Beic e Museo della Resistenza" - "Oggi facciamo il punto su quello che stiamo preparando per le Olimpiadi ed è certamente anche l'occasione di parlare con ... Da stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Sala Servono Fondi Museo