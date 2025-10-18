“Oggi facciamo il punto su quello che stiamo preparando per le Olimpiadi ed è certamente anche l’occasione di parlare con il Ministro Giuli delle problematiche aperte che abbiamo. Noi abbiamo due problemi significativi: la BEIC (Biblioteca Europea di Informazione e Cultura) e il Museo Nazionale della Resistenza. Aspettiamo dei fondi, ma non è solamente questa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Sala: “servono fondi per Beic e Museo Nazionale della Resistenza”