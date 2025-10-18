Sakina dopo XFactor | Derisa da Paola Iezzi sapeva cosa stavo vivendo Hanno usato la mia storia poi tagliato tutto

Sakina Sanogoh racconta a Fanpage.it la sua esperienza a X Factor 2025 conclusasi alle Last Call. È stata eliminata da Paola Iezzi, giudice con la quale ha avuto un confronto durante i Bootcamp: a lei, sul palco, ha raccontato cosa stava vivendo in quel momento. "Mi ha delusa e derisa", ha spiegato, ma il programma avrebbe trasmesso solo la sua risposta a tono riguardo la scelta dei brani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

