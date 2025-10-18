Sagre e festival a Roma e nel Lazio nel weekend del 18 e 19 ottobre | i migliori eventi

La castagna la fa da padrona, ma anche altri sapori tradizionali e il circo. Festival ed eventi di ogni tipo a Roma e nel Lazio: ecco i migliori da non perdere nel fine settimana del 18 e 19 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Dalla chiusura del festival internazionale T*Danse fino alle sagre dedicate ai frutti dell’autunno, passando per le presentazioni di libri e gli appuntamenti culturali: gli eventi del weekend in Valle d’Aosta dell'11 e 12 ottobre. #eventi #weekend #aosta #aostaser Vai su Facebook

Sagre e festival a Roma e nel Lazio nel weekend del 18 e 19 ottobre: i migliori eventi - Per qualcosa di veramente magico potete andare a Latina per il Festival Internazionale del Circo d'Italia. Si legge su fanpage.it

Weekend ricco di eventi nel Lazio: cosa vedere e vivere dal 10 al 12 ottobre 2025 - 12 ottobre 2025 nel Lazio: Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo. Riporta ilquotidianodellazio.it

Tartufo, castagna, polenta: le sagre nei dintorni di Roma sabato 18 e domenica 19 ottobre: ecco dove andare - Feste popolari che da secoli scandiscono il tempo agricolo e sociale di borghi spesso dimenticati, diventando luogo di incontri, memoria e d’identità: le sagre tornano ad animare ... Scrive msn.com