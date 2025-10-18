Sagra di Novafeltria verso il sold out | si premia il miglior tartufo
Si alza il sipario sulla terza domenica della 40esima edizione della Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Sant’Agata Feltria, uno degli appuntamenti d’autunno più importanti e più frequentati del settore nell’intero panorama nazionale, e tutto il borgo profuma di tartufo. L’ottimismo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Scopri altri approfondimenti
21 e 28 Settembre – 5 Ottobre 2025 Perticara (Novafeltria), Terre dei Malatesta Torna la 37ª edizione della Sagra della Polenta e dei Frutti del Sottobosco Un evento che celebra i profumi e i sapori autentici del nostro entroterra! In tavola vi aspettano - facebook.com Vai su Facebook
Ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria, il comitato civico invia lettera di protesta all'Ausl #Novafeltria #Sanita - X Vai su X
Novafeltria celebra l’autunno con la Festa della vendemmia - Sabato 11 e domenica 12 ottobre due giorni di tradizioni contadine, pigiatura dell’uva, laboratori, musica e degustazioni di vini locali ... Si legge su altarimini.it
A Novafeltria, la festa della vendemmia: “Tradizione e futuro” - “La festa dell’uva e dei frutti d’autunno fa parte della cultura di Novafeltria, - Segnala chiamamicitta.it
Sagra della polenta a Novafeltria (Rimini) - Domenica 14 settembre a Perticara di Novafeltria prende il via la 37esima sagra della polenta, appuntamento che tornerà poi anche le domeniche successive fino al 5 ottobre. Segnala ilrestodelcarlino.it