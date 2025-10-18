Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese | convegno su gestione innovativa del castagneto

Prosegue senza sosta l'organizzazione da parte della Pro Loco Camposauro della XXXII edizione della Sagra della Castagna e del pecorino vitulanese che si terrà il 31 ottobre e il 1-2 novembre 2025 a Vitulano. Una festa che coinvolgerà tutto il paese, un'edizione che unirà sapientemente i profumi e i colori dell'autunno con la genuinità della tradizione. Protagonisti indiscussi della sagra la castagna, prodotto simbolo della stagione autunnale, e il rinomato pecorino vitulanese, formaggio stagionato dal sapore deciso, realizzato secondo metodi artigianali. Due autentiche delizie del territorio che raccontano la storia rurale di Vitulano.

