Saelemaekers recupero lampo per Milan-Fiorentina | ma sarà titolare? La sensazione
Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero classe 1999, sarà disponibile per Milan-Fiorentina di domani, ore 20:45, a 'San Siro'. Il belga, infatti, ha smaltito praticamente in tempo record la piccola lesione al flessore e ieri era già in gruppo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
