Sacconi | IA accelera il lavoro ma la fiducia resta il nodo

Maurizio Sacconi invita a guardare l’intelligenza artificiale con realismo: accelera i contenuti, ma la sfida vera è garantire trasparenza e affidabilità. A Treviso, nel vivo di StatisticAll, l’ex ministro riflette su lavori che cambiano, misure della produttività che sfuggono ai vecchi strumenti e un bivio culturale: creatività oppure sottomissione. Un cambio d’epoca che riscrive come . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sacconi: IA accelera il lavoro, ma la fiducia resta il nodo

Altre letture consigliate

Venezia, il soprintendente Colabianchi: costretto dai rumors ad accelerare la nomina. I rappresentanti dei lavoratori: scegliere nome legato a partito significa far diventare il teatro un campo di battaglia politico - facebook.com Vai su Facebook

Ia, Sacconi: "Aiuta su contenuti ma resta problema trasparenza e affidabilità" - "Siamo ormai entrati nel contesto di una rivoluzione che non è eccessivo definire epocale: è una rivoluzione che cambia pervasivamente i modi di produrre e la società ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

L'Ue accelera sull'adozione dell'IA in settori chiave dell'economia - Centrale nella strategia, che integra il piano d'azione per un continente dell'IA lanciato nell'aprile 2025, è l'approccio AI first, una politica che dia priorità all'IA affinché un numero maggiore di ... Secondo ansa.it