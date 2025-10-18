Sabotaggio Nord Stream | anche la Polonia non consegna alla Germania il sospettato

Cms.ilmanifesto.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche la Polonia ha bloccato l’estradizione in Germania di un altro sospettato del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream e ne ha revocato la custodia cautelare. Si tratta di Volodymyr Z., . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

