Sabato shopping | i consigli del 18 ottobre

Il primo pile plastic-free, i gioielli «bizantini» di Pomellato e i Dr. Martens disegnati da Rick Owens. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sabato shopping: i consigli del 18 ottobre

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pronto per due intere giornate di shopping non stop? Sabato 1 e domenica 2 novembre il Village sarà aperto dalle 10 alle 21! Non mancare! - facebook.com Vai su Facebook

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: i calciatori da schierare nella 18^ giornata, oggi 28 dicembre 2024 - Per i consigli Fantacalcio Serie A la prima avvertenza è doverosa: guai a farsi distrarre dalle feste, perché il campionato non si ferma e questo significa che entro le ore 15. ilsussidiario.net scrive

Indisponibili, consigli ruolo per ruolo e probabili formazioni: ecco le linee guida da seguire in vista della prossima giornata di fanta - La Serie A è pronta a tornare e così anche il Fantacampionato Gazzetta. gazzetta.it scrive

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori cschierare nella 18^ giornata? (29-30 dicembre 2023) - Consigli Fantacalcio Serie A: le dritte sui giocatori da schierare nelle vostre fantasquadre per la 18^ giornata, come sempre abbiamo stilato la Top 11 messa in campo con il modulo 3- Lo riporta ilsussidiario.net