Sabatini | Si gioca troppo? Non è così in Premier League giocano di più con meno infortuni Curano la prevenzione
Walter Sabatini intervistato da Libero, a firma Leonardo Iannacci: Di Spalletti dice: «ancora adesso soffre molto per la disavventura da ct». Di Chivu: «Ragazzo intelligente, Cristian, ha personalità nel dare un’impronta alle squadre che allena. Lo si è visto lo scorso anno quando salvò il Parma solo con il gioco». È uno degli allenatori Sabatini-style? «Fra i giovani sì, insieme a De Rossi. Tra gli esperti sono affezionato a Spalletti che ancora adesso soffre molto per la disavventura da ct». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Sabatini (Ospite di Pellegatti) Sul Prestito Di Camarda: Serie B di Vertice: «Un attaccante se gioca ha più palloni a disposizione». #Camarda #Milan #Lecce #Sabatini - facebook.com Vai su Facebook
? Sabatini (Ospite di Pellegatti) Sul Prestito Di Camarda: Serie B di Vertice: «Un attaccante se gioca ha più palloni a disposizione». #Camarda #Milan #Lecce #Sabatini - X Vai su X