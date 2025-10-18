Sabatini | Si gioca troppo? Non è così in Premier League giocano di più con meno infortuni Curano la prevenzione

Walter Sabatini intervistato da Libero, a firma Leonardo Iannacci: Di Spalletti dice: «ancora adesso soffre molto per la disavventura da ct». Di Chivu: «Ragazzo intelligente, Cristian, ha personalità nel dare un’impronta alle squadre che allena. Lo si è visto lo scorso anno quando salvò il Parma solo con il gioco». È uno degli allenatori Sabatini-style? «Fra i giovani sì, insieme a De Rossi. Tra gli esperti sono affezionato a Spalletti che ancora adesso soffre molto per la disavventura da ct». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

