Sabatini frena | Pio Esposito mi piace ma sento paragoni irriguardosi Chivu che personalità! Bonny fa dimenticare Lookman ma la Roma…

Inter News 24 Sabatini frena: «Pio Esposito mi piace ma sento paragoni irriguardosi, Chivu che personalità! Bonny.». Le parole dell’ex dirigente. Intervistato da Libero in qualità di doppio ex della super sfida di questa sera tra Roma e Inter, l’ex dirigente Walter Sabatini ha fatto una panoramica sulle squadre in lotta scudetto in Serie A. SULLA ROMA – « Questa Roma sta interiorizzando i meccanismi di Gasperini, gioca con felicità e ha due campioni peri quali vale spendere i soldi del biglietto ». UNO È DYBALA, L’ALTRO? – « Soulé. Loro possono decidere partite come quella di oggi ». CHIVU – « Ragazzo intelligente, Cristian, cha personalità nel dare un’impronta alle squadre che allena. 🔗 Leggi su Internews24.com

