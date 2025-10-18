Sabatini frena | Pio Esposito mi piace ma sento paragoni irriguardosi Chivu che personalità! Bonny fa dimenticare Lookman ma la Roma…
Inter News 24 Sabatini frena: «Pio Esposito mi piace ma sento paragoni irriguardosi, Chivu che personalità! Bonny.». Le parole dell’ex dirigente. Intervistato da Libero in qualità di doppio ex della super sfida di questa sera tra Roma e Inter, l’ex dirigente Walter Sabatini ha fatto una panoramica sulle squadre in lotta scudetto in Serie A. SULLA ROMA – « Questa Roma sta interiorizzando i meccanismi di Gasperini, gioca con felicità e ha due campioni peri quali vale spendere i soldi del biglietto ». UNO È DYBALA, L’ALTRO? – « Soulé. Loro possono decidere partite come quella di oggi ». CHIVU – « Ragazzo intelligente, Cristian, cha personalità nel dare un’impronta alle squadre che allena. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Strafelice di aver conosciuto la bellissima e potente Ambra Sabatini Oro Olimpico Mondiale #AmbraSabatini #portoercole #monteargentario #OroOlimpico #paraolimpico #paraolimpiadas #paraolimpiadi #maremma #maremmatoscana #Grosseto - facebook.com Vai su Facebook
Sabatini: "Esposito o Camarda? Ecco chi è il più forte" - Entrambi godono della stima degli addetti ai lavori, che li accostano a grandi del passato: Vieri pe ... Riporta pianetalecce.it
Scintille Cruciani-Sabatini: “Esposito ha fatto pochissimo!”. “Devi farla finita perché tu…” - Al tavolo del podcast "Numer1" si dibatte del momento di Francesco Pio Esposito, in gol nell'ultima gara della Nazionale italiana ... Scrive msn.com
Sabatini: “Esposito mi dà i brividi! A chi lo critica, provate a fare una cosa e cioè…” - Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così dell'attaccante dell'Inter e della Nazionale italiana Francesco Pio Esposito ... Secondo msn.com