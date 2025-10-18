SWAT al via l’ottava stagione su Rai2 | quando inizia cast attori ed anticipazioni
Per tutti gli appassionati del genere poliziesco torna una delle serie tv americane di maggior successo degli ultimi anni. Si tratta di S.W.A.T, la serie giunta all’ottava stagione in partenza in prime time su Rai2. Scopriamo insieme la data di inizio, trama, cast di attori ed anticipazioni della nuova stagione. S.W.A.T – serie tv, la stagione 8 su Rai2. Al via da sabato 18 ottobre 2025 dalle ore 21.20 la stagione 8 di S.W.A.T, la serie televisiva statunitense prodotta da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan con con protagonista Shemar Moore. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di telefilm polizieschi che finalmente potranno seguire i nuovi episodi della serie tv che ha conquistato spettatori in tutto il mondo registrando numeri da record negli Stati Uniti d’America. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
