Una giornata che avrebbe potuto consacrare il sogno di Jasmine Paolini alle WTA Finals si è infranta contro il muro di potenza e precisione rappresentato da Elena Rybakina. La semifinale del torneo WTA 500 di Ningbo, in Cina, ha visto prevalere la tennista kazaka, testa di serie numero tre del torneo, con un risultato che ha messo in luce la sua superiorità in momenti cruciali del match. Per l'azzurra, il cammino straordinario in terra cinese si ferma ad un passo dalla finale, ma resta la consapevolezza di aver lottato con grande determinazione e di aver raggiunto un altro traguardo significativo in una stagione da incorniciare.

© Thesocialpost.it - Rybakina troppo forte! Finisce il sogno di Jasmine Paolini a Ningbo