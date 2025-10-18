Rune si ritira | le lacrime del danese dopo la rottura del tendine d' Achille

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruttissimo infortunio per Rune nella semifinale dell'Atp di Stoccolma contro Humbert. Durante il secondo set, il danese si interrompe nel mezzo dello scambio e zoppica vistosamente. L'esito dei primi esami parla chiaro e conferma le sensazioni del tennista poco dopo l'infortunio: rottura del tendine d'Achille. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

