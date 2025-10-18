Rune si ritira | le lacrime del danese dopo la rottura del tendine d' Achille
Bruttissimo infortunio per Rune nella semifinale dell'Atp di Stoccolma contro Humbert. Durante il secondo set, il danese si interrompe nel mezzo dello scambio e zoppica vistosamente. L'esito dei primi esami parla chiaro e conferma le sensazioni del tennista poco dopo l'infortunio: rottura del tendine d'Achille. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Furia Rune contro Panichi: gli urla "vaff**" dopo uno scambio. Il rapporto già scricchola? - facebook.com Vai su Facebook
RUNE AI QUARTI Un match affascinante, tra due dei giovani più in hype del panorama tennistico mondiale A uscire vincitore è stato Rune, che ha battuto in 3 set il francese centrando i quarti di finale del torneo Visti i ritiri di Alcaraz e Sinner e l’eliminazi - X Vai su X
Tennis: infortunio per Rune a Stoccolma, si ritira in lacrime - Si è chiusa con le lacrime di Holger Rune (e con tanto di ritiro) la prima semifinale dell'ATP 250 di Stoccolma. Riporta ansa.it
Rune infortunato a Stoccolma contro Humbert: si ritira in lacrime, cosa è successo - Il numero 10 Atp è stato costretto ad abbandonare l'incontro con il francese numero 24 Ugo Humbert valido per l'accesso alla finale del 250 sv ... Come scrive tuttosport.com
ATP Stoccolma, Rune in lacrime: si infortuna ed è costretto a ritirarsi. Humbert approda in finale - ATP | Nel quinto gioco del secondo set, dopo aver vinto il primo 6- Secondo ubitennis.com