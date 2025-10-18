Rune out 6 mesi per l' ultimo posto alle Finals sarà sfida Musetti-Aliassime
L'infortuno al danese toglie un avversario di Lorenzo dalla corsa per Torino, ma ora è vietato sbagliare. La prossima settimana l’italiano sarà in scena nel 500 di Vienna, il canadese (in finale a Bruxelles) andrà a Basilea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Come riportato dal media Ekstra Bladet, Aneke Rune avrebbe confermato tramite un messaggio di testo la ROTTURA del TENDINE D'ACHILLE. Holger Rune avrà bisogno di essere operato e "resterà fuori per circa sei mesi".
Marco Panichi guarda avanti dopo la fine della sua avventura nello staff di Jannik Sinner. Il preparatore atletico, separatosi dal numero 2 del ranking Atp pochi mesi fa, ha raccontato la sua esperienza accanto a Holger Rune
Rune out 6 mesi, per l'ultimo posto alle Finals sarà sfida Musetti-Aliassime - L'infortuno al danese toglie un avversario di Lorenzo dalla corsa per Torino, ma ora è vietato sbagliare.
