Rune out 6 mesi per l' ultimo posto alle Finals sarà sfida Musetti-Aliassime

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'infortuno al danese toglie un avversario di Lorenzo dalla corsa per Torino, ma ora è vietato sbagliare. La prossima settimana l’italiano sarà in scena nel 500 di Vienna, il canadese (in finale a Bruxelles) andrà a Basilea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Rune: "Ho alzato il livello negli ultimi mesi"

