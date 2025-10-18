Rune dramma in campo Urla piangendo | Ho sentito saltare il tendine d' Achille

Semifinale shock a Stoccolma. Il danese abbandona piangendo disperato il match con Humbert che conduceva 6-4 2-2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

