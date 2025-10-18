Rune dramma in campo Urla piangendo | Ho sentito saltare il tendine d' Achille
Semifinale shock a Stoccolma. Il danese abbandona piangendo disperato il match con Humbert che conduceva 6-4 2-2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In un bel film sul 1976 dell'inquinamento e della dittatura, Peter Cattaneo miscela il dramma alla commedia di Eric Cantona - facebook.com Vai su Facebook
Rune, dramma in campo. Urla piangendo: "Ho sentito saltare il tendine d'Achille" - Il danese abbandona piangendo disperato il match con Humbert che conduceva 6- msn.com scrive
Holger Rune, infortunio grave a Stoccolma e lacrime: al fisioterapista svela la sua paura - Lacrime e paura per Holger Rune a Stoccolma: possibile rottura del tendine d’Achille dopo il ritiro contro Humbert ... Scrive fanpage.it
Holger Rune esplode a Shanghai, se la prende con tutti e urla parole furenti pure a Panichi - Il tennista danese durante la partita dei quarti di finale del 1000 di Shanghai con Vacherot è esploso prendendosela con tutto il suo staff, incluso il ... Da fanpage.it