Rune compra una super auto ma non può e non sa guidarla | L’ho vista da Djokovic

Prima per aver venduto le racchette spaccate a cifre incredibili, poi per aver scritto con insistenza ad Anna Kalinskaya, adesso per aver comprato un’auto costosissima ma senza poterla guidare. Holger Rune sta facendo parlare tanto di sé in questo 2025 e non per i risultati in campo. Il numero 11 del ranking Atp sta faticando ad acquisire continuità nei vari tornei e adesso sta giocando a Stoccolma, dove ha superato i quarti di finale, per provare l’impresa (difficilissima) di qualificarsi alle Finals, anche se è a quasi 1000 punti di distanza dall’ottavo posto di Lorenzo Musetti. Negli ultimi giorni però ha fatto parlare di sé per altri motivi: il 22enne danese ha infatti acquistato una Porsche 911, ma senza poterla guidare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rune compra una super auto, ma non può e non sa guidarla: “L’ho vista da Djokovic”

