Rugby inizia il campionato del Romagna | esordio casalingo con il Valpolicella

Cesenatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la 20esima stagione del Romagna Rfc, che domenica inizia la nuova avventura nel girone Nord-Est della Serie. Sarà lo Stadio del Rugby di Cesena a fare da cornice alla prima di campionato, che vedrà i galletti a confronto con il Valpolicella (inizio partita ore 15.30)Dopo le buone prove nei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

rugby inizia campionato romagnaEsordio casalingo a Cesena per i galletti del Romagna RFC contro Valpolicella - Il 19 ottobre parte la 20esima stagione del Romagna RFC nel girone Nord- Si legge su ravennanotizie.it

Rugby A, il Romagna Rfc oggi di scena a Civitavecchia - Ultima fatica prima della settimana di stop del campionato per il Romagna Rfc, che oggi pomeriggio, alle 14. ilrestodelcarlino.it scrive

rugby inizia campionato romagnaVenti anni di Romagna Rfc, la presentazione della stagione del ventennale del club di rugby - Nella serata del 6 ottobre il Podere La Berta, sulle colline di Brisighella, ha ospitato la presentazione della nuova stagione del Romagna Rfc, la ventesima del club ... Riporta cesenatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Rugby Inizia Campionato Romagna