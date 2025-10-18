Rugani sarà il sostituto di Bremer? Dubbio di formazione quasi risolto per Tudor in vista di Como Juve | ecco chi dovrebbe giocare in difesa
Rugani sarà il sostituto di Bremer? Gli ultimi aggiornamenti sul dubbo di formazione per il match di Serie A. La Juventus si prepara alla delicata trasferta di Como con una certezza: dovrà farlo senza il suo leader difensivo. Con Gleison Bremer che ha ufficialmente iniziato il suo percorso di riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio, Igor Tudor è costretto a reinventare la sua retroguardia. Come riportato da Tuttosport, il tecnico croato è alle prese con un grande dubbio su chi schierare al centro della difesa a tre. Le opzioni sul tavolo sono due: insistere sulla linea che ha retto contro il Milan o dare una nuova chance a chi ha già ricoperto quel ruolo in Champions League? Il ballottaggio, serrato, è tra Daniele Rugani e Federico Gatti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Balzarini a CM: 'Rugani meglio di Gatti per sostituire Bremer' - facebook.com Vai su Facebook
86' || Altra sostituzione Kostic Rugani #JuveMilan [0-0] - X Vai su X
Riecco Koopmeiners, chance Rugani, Bremer accelera: tutti da Tudor - Questo il cartellone esposto a caratteri cubitali tra le mura della Continassa, dove ieri pomeriggio una fetta del gruppo squadra si è riunita per la ripresa degli ... tuttosport.com scrive
Pagina 0 | Riecco Koopmeiners, chance Rugani, Bremer accelera: tutti da Tudor - Il centrale, fresco di ritorno dall’esperienza in prestito all’Ajax, è più che mai motivato nel voler sfruttare questo mese e mezzo di ... Segnala tuttosport.com
Juventus, in vista del Mondiale alla Continassa si rivedono Bremer, Rugani e Kostic - Oggi, alla Continassa, è previsto il raduno sotto la guida di Igor Tudor per dare il via a due settimane di preparazione atletica in vista del Mondiale per Club. Lo riporta it.blastingnews.com