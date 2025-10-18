Rugani sarà il sostituto di Bremer? Gli ultimi aggiornamenti sul dubbo di formazione per il match di Serie A. La Juventus si prepara alla delicata trasferta di Como con una certezza: dovrà farlo senza il suo leader difensivo. Con Gleison Bremer che ha ufficialmente iniziato il suo percorso di riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio, Igor Tudor è costretto a reinventare la sua retroguardia. Come riportato da Tuttosport, il tecnico croato è alle prese con un grande dubbio su chi schierare al centro della difesa a tre. Le opzioni sul tavolo sono due: insistere sulla linea che ha retto contro il Milan o dare una nuova chance a chi ha già ricoperto quel ruolo in Champions League? Il ballottaggio, serrato, è tra Daniele Rugani e Federico Gatti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Rugani sarà il sostituto di Bremer? Dubbio di formazione quasi risolto per Tudor in vista di Como Juve: ecco chi dovrebbe giocare in difesa