Rubate di notte biciclette da corsa raid nel negozio
Empoli, 18 ottobre 2025 – All’orario di chiusura erano tutte al loro posto. La mattina seguente dai cavalletti ne mancavano più di cinque. Nottetempo qualcuno si è intrufolato nel negozio L’Officina repair&shop di Ponte a Elsa per saccheggiarlo. Per entrare è stata forzata la porta a vetri e una volta all’interno l’occhio è caduto su alcune delle biciclette da corsa di discreto valore. Bici di clienti in riparazione e in vendita che dal negozio sono sparite sicuramente dopo che il titolare aveva chiuso bene. Visto il negozio preso di mira e la merce trafugata si sospetta che possa trattarsi di un furto messo a segno da una banda specializzata che setaccia i negozi di bici della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
