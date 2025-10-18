Rubano un trolley dal pullman per Malpensa arrestati
Sono stati sorpresi a rubare un trolley nei pressi della Stazione Centrale di Milano: la polizia li ha arrestati. Si tratta di due giovani che hanno dichiarato di essere algerini e di avere 23 e 29 anni. Risultano con precedenti specifici e risponderanno di furto aggravato.La fermata dei pullmanÈ. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
