Rubano champagne in un supermercato Avevamo una festa

Querceta (Lucca), 18 ottobre 2025 – Il fiuto di un cliente, che ha notato strani movimenti vicino agli scaffali del supermarket, ha permesso di bloccare due ladri di champagne. Che in un primo momento si sono giustificati raccontando di aver pagato e di dover partecipare a una grande festa. La Polizia del commissariato di Forte dei Marmi ha infatti denunciato due cittadini extracomunitari – appena ventenni – per il furto di 15 bottiglie di sofisticate etichette. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio quando è partita la segnalazione al 112 per un presunto furto in atto: la polizia locale di Seravezza ha richiesto l’ausilio di una volante per identificare due persone di nazionalità nordafricana che si erano già spostate a piedi nei pressi della stazione ferroviaria di Querceta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rubano champagne in un supermercato. “Avevamo una festa”

