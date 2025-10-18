Ruba la valigia a un passeggero diretto a Milano con un bus Flixbus e poi cerca di rivenderla ad altri

Milanotoday.it | 18 ott 2025

Aveva appena rubato un bagaglio a un passeggero di un Flixbus diretto a Milano, ma la polizia municipale lo ha scoperto mentre tentava di “passarlo” ad altre due persone. È successo a Genova, al terminal dei pullman di piazza Fanti d'Italia (zona piazza Principe), davanti alla stazione della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

