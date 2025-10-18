Ruba la cassa in pizzeria e rompe la vetrata di un bar | ladro arrestato a Torino
A Torino, la polizia ha arrestato un ragazzo di 21 anni per due furti commessi nella notte tra martedì e mercoledì 15 ottobre. Quando gli agenti lo hanno fermato, li ha minacciati e ha provato a scappare. Per questo, è accusato anche di minacce e resistenza a pubblico ufficiale.La cassa rubataIl. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
