Ruba alcolici al supermercato poi scaglia una birra contro l’agente

Prima ha provato a rubare degli alcolici e poi, non riuscendoci, ha aggredito un agente della vigilanza. Sono stati momenti di tensione quelli di venerdì 17 ottobre in un supermercato di via Brennero a Trento.La vicendaIl tentativo di furto è avvenuto attorno alle 19 di ieri sera. Un uomo, la cui. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

