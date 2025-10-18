Rotterdam è cresciuta a vista d’occhio, soprattutto negli ultimi decenni. Una “città che sale”, e lo fa per davvero, mantenendo le promesse: se l’avete visitata qualche anno fa, potreste stupirvi della notevole trasformazione. Non si tratta solo di grattacieli che fanno a gara in altezza sfidando la gravità, ma anche dell’efficienza di servizi, proposte ed attività, quelle di una realtà ambiziosa che punta a logiche green e sostenibili. Perché se non esiste più un passato tangibile, si crea una nuova identità con virtuosismo, e in grande stile. Per anni Rotterdam fu segnata dagli esiti devastanti della seconda guerra mondiale, ma dopo una dilagante fuga di massa ci fu un controesodo, un rifiorire dalle sue stesse ceneri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rotterdam senza segreti: architettura, eventi autunnali e novità da non perdere (come il Fenix Museum)