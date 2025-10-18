Rottamazione quinquies cartelle | come funziona la nuova sanatoria del governo
Il contesto e i motivi della nuova rottamazione. In vista della manovra finanziaria 2026, il governo ha deciso di introdurre la quinta rottamazione delle cartelle esattoriali, la cosiddetta rottamazione quinquies. La misura, come riportato dal Corriere della Sera, è stata fortemente sostenuta dalla Lega, che ne ha evidenziato la necessità per concedere un consistente sconto ai contribuenti con debiti accumulati nel tempo verso il Fisco. Al 31 gennaio 2025, l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione gestiva circa 173 milioni di cartelle, riguardanti 21,8 milioni di contribuenti, per un valore complessivo di 1. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
