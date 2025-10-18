Rottamazione cartelle ecco come funziona la nuova pace fiscale | requisiti rate e scadenze fino al 2035

ROMA. Arriva la rottamazione quinquies, la nuova edizione della definizione agevolata prevista dalla manovra che permetterà a milioni di contribuenti di mettersi in regola con il Fisco. Il provvedimento, che entrerà in vigore nel 2026, consentirà di estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese di notifica ed esecuzione, con esclusione di sanzioni, interessi e aggio. Il piano è potenzialmente rivolto a oltre 16 milioni di italiani, ma non tutti potranno aderire: restano infatti esclusi coloro che non hanno mai presentato una dichiarazione dei redditi. La misura prevede un meccanismo di pagamento flessibile, in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali, con una durata massima di nove anni e scadenza finale fissata al 31 maggio 2035. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

