Rottamazione cartelle ecco come funziona la nuova pace fiscale | requisiti rate e scadenze fino al 2035
ROMA. Arriva la rottamazione quinquies, la nuova edizione della definizione agevolata prevista dalla manovra che permetterà a milioni di contribuenti di mettersi in regola con il Fisco. Il provvedimento, che entrerà in vigore nel 2026, consentirà di estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese di notifica ed esecuzione, con esclusione di sanzioni, interessi e aggio. Il piano è potenzialmente rivolto a oltre 16 milioni di italiani, ma non tutti potranno aderire: restano infatti esclusi coloro che non hanno mai presentato una dichiarazione dei redditi. La misura prevede un meccanismo di pagamento flessibile, in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali, con una durata massima di nove anni e scadenza finale fissata al 31 maggio 2035. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
Il governo Meloni ha inserito la rottamazione quinquies delle cartelle fiscali nella legge di bilancio 2026 Chi potrà sanare i debiti con il Fisco e come: https://fanpa.ge/lkfKj - facebook.com Vai su Facebook
Nella Manovra 2026 ci sarà anche la rottamazione delle cartelle. Salvini spiega illustra la nuova pace fiscale per 16 milioni di contribuenti. Dal numero all'importo delle rate, i primi dettagli - Fisco / Pubblico, Pace fiscale, Legge di Bilancio - X Vai su X
Rottamazione cartelle, come funziona la nuova pace fiscale in manovra: requisiti, rate, scadenze - Le novità della quinquies per mettersi in regola con il fisco potenzialmente riguarda 16 milioni di italiani: esclusi coloro che non hanno mai presentato una ... Da repubblica.it
Rottamazione quinquies per saldare le cartelle, rate e novità. La guida completa - La legge di Bilancio 2026 conterrà la rottamazione quinquies, ma come sarà la msiura? Secondo money.it
Rottamazione Quinquies 2026: come funziona, a chi spetta e come prepararsi - Scopri come funziona la Rottamazione Quinquies 2026, chi potrà aderire e come risparmiare sulle cartelle con rate sostenibili fino a 96 mesi. Lo riporta commercialista.it