Firenze, 18 ottobre 2025 – “Ho fatto per una vita il sindacalista. Ho cominciato in fabbrica facendo le assemblee e finirò facendo assemblee”. Rossano Rossi non trattiene le lacrime per l’emozione. In mattinata fa una conferenza stampa lampo. Ai cronisti parla in video collegamento, da giorni è alle prese con una brutta influenza. Ma il segretario generale di Cgil Toscana “non poteva fare altrimenti”, perché i rumors di un suo ingresso nella giunta bis di Giani non si erano fatti insistenti, di più. Il bisogno era quello sfilare il (suo) sindacato dal frullatore del totogiunta che imperversa dal minuto dopo che il governatore ha travolto il centrodestra di Tomasi alle regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rossi, un no in lacrime. “Ringrazio il governatore Giani ma il mio posto è alla Cgil”