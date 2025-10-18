Rosanna Cera riceve dalle mani del Presidente della Repubblica Mattarella la Stella al Merito del Lavoro
La Maestra del Lavoro Rosanna Cera ha ricevuto dalle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la massima onorificenza spettante ad un lavoratore dipendente: la Stella al Merito del Lavoro. La cerimonia si è svolta venerdì mattina nella Sala dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
