Rosanna Cera riceve dalle mani del Presidente della Repubblica Mattarella la Stella al Merito del Lavoro

Forlitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Maestra del Lavoro Rosanna Cera ha ricevuto dalle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la massima onorificenza spettante ad un lavoratore dipendente: la Stella al Merito del Lavoro. La cerimonia si è svolta venerdì mattina nella Sala dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Rosanna Cera Riceve Mani