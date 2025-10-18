Rosalinda Cannavò si confessa a Verissimo con mamma Giusy | Non le ho mai raccontato gli abusi per proteggerla

Rosalinda Cannavò si confessa tra lacrime e rivelazioni: "Degli abusi subiti non ho mai raccontato nulla a mia madre". Un momento in puro stile Verissimo quando si abbracciano tra le lacrime, la mamma: "Sono orgogliosa di mia figlia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

