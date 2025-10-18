Roncoferraro pescatori di frodo in azione | sequestrati 300 metri di rete e trovate 300 carpe ancora vive

Roncoferraro (Mantova), 18 ottobre 2025 – Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali del Nucleo di Mantova, impegnati in un servizio di vigilanza antibracconaggio ittico, sono stati avvisati della presenza di alcuni pescatori in un canale presente nel comune di Roncoferraro, nel Mantovano Subito si sono diretti sul posto segnalato ma al loro arrivo i pescatori di frodo si erano già dati alla macchia, lasciando però 300 metri di rete a tramaglio, utilizzata per la pesca. Non solo, anche 30 esemplari di carpe ancora in vita, che sono state prontamente rilasciate in acqua dagli stessi Carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Roncoferraro, pescatori di frodo in azione: sequestrati 300 metri di rete e trovate 300 carpe ancora vive

