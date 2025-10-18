Rome Art Week 2025 | arte tour gratuiti e innovazione
Dal 20 al 25 ottobre 2025, Roma si trasforma in un vero e proprio laboratorio diffuso di arte contemporanea grazie alla decima edizione della Rome Art Week (RAW). Con oltre 1000 partecipanti, 210 strutture, 704 artisti, 90 curatori e 503 eventi, la capitale si prepara a vivere una settimana intensa di mostre, installazioni, performance e incontri, tutti gratuiti e aperti al pubblico. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Nata nel 2016 per iniziativa dell’Associazione Kou, RAW è oggi uno degli appuntamenti più importanti dell’arte contemporanea italiana e internazionale, capace di connettere generazioni, linguaggi e visioni artistiche diverse. 🔗 Leggi su Funweek.it
Altre letture consigliate
Ci siamo anche noi tra gli spazi di Monteverde per Rome Art Week - facebook.com Vai su Facebook
X Edizione della Rome Art Week: "Tra le Mura e l’Oltre" La X Edizione della Rome Art Week presenta la mostra "Tra le Mura e l’Oltre". Un viaggio artistic ... https://agronline.it/cultura/x-edizione-della-rome-art-week-tra-le-mura-e-l-oltre_45893?ck_mkt=3… - X Vai su X
Rome Art Week 2025: arte, tour gratuiti e innovazione - Dal 20 al 25 ottobre 2025, Roma si trasforma in un vero e proprio laboratorio diffuso di arte contemporanea grazie alla decima edizione della Rome Art ... Come scrive funweek.it
L’arte crea dipendenza (e non vogliamo la cura), mostra a Rome Art Week 2025 - Alla Craving Art – Art Gallery, la mostra collettiva inserita nel programma ufficiale della Rome Art Week 2025 racconta una verità che accomuna tutti gli artisti, ossia la necessità irrinunciabile di ... Secondo romatoday.it
Rome Art Week, IILA un doppio appuntamento all’insegna dell’arte latino americana contemporanea - Latino Americana apre le sue porte a due mostre affascinanti che raccontano, attraverso la fotografia e la pittura, il pro ... Segnala tusciaup.com