Romagna con il freno a mano | stipendi in calo a Ravenna e divario con l’Emilia sempre più ampio

L’Emilia corre, la Romagna rallenta. Con Forlì-Cesena fanalino di coda in regione. Dal nuovo ‘Jp Geography Index 2025’, elaborato dall’Osservatorio JobPricing, emergono forti squilibri sulle retribuzioni. L’Emilia-Romagna, nel suo insieme, si conferma tra le aree più solide del Paese con una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

