Roma sindaco Gualtieri | nel 2027 mi ricandido
Roberto Gualtieri, come già annunciato in precedenza, si ricandiderà alle prossime elezioni comunali del 2027 per guidare nuovamente Roma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
A #LiveIn Roma, ospite il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri che tocca numerosi temi, dalle crisi in Medioriente e Ucraina, fino all’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, fino allo sviluppo delle aree urbane della Città Eterna e dello stadio della Roma. E - facebook.com Vai su Facebook
Roma, Gualtieri: “Mi ricandido a sindaco nel 2027. Lo Stadio? A breve progetto definitivo” - X Vai su X
Gualtieri punta al bis: “Nel 2027 mi ricandido sindaco di Roma” - Il primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso di un'intervista a 'Skytg24 Live in Rome', ha dichiarato la sua candidatura a sindaco per il 2027 ... Secondo ilquotidianodellazio.it
Gualtieri Conferma la Ricandidatura per le Elezioni Comunali del 2027: Ecco Cosa Aspettarsi - La ricandidatura di Roberto Gualtieri per le elezioni comunali rappresenta un’opportunità per continuare il lavoro di trasformazione della città. Riporta notizie.it
Gualtieri: «2027? Mi ricandido sindaco di Roma, per cambiare la città ci vogliono 10 anni di lavoro» - Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha confermato la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni comunali del 2027. Si legge su msn.com