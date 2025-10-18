Roma saluta Armani | Mastronardi Ferro e Smutniak in scena

Nella Casa dell’Architettura, nel cuore dell’Acquario Romano, tre voci del cinema italiano hanno intrecciato ricordi e emozioni per celebrare Giorgio Armani. A Forces of Fashion, progetto di Vogue Italia a Roma, Alessandra Mastronardi, Greta Ferro e Kasia Smutniak hanno raccontato il loro modo di “abitare” i suoi abiti, pochi giorni dopo l’addio al maestro, scomparso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

